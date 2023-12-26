"النشرة": العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله في بلدة العين البقاعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بـ"العثور على الشّاب "ب. د." (37 عامًا)، مشنوقًا داخل منزله في ​بلدة العين​ في البقاع الشّمالي، وعلى الفور حضرت القوى الأمنيّة المختصّة والطّبيب الشّرعي، وبوشر التّحقيق في الواقعة.

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