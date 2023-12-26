أمانة السجل العقاري في البقاع-زحلة تخصص يوم غد لإتمام القيود الإحتياطية

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في البقاع-زحلة قد خصصت يوم غد الأربعاء ٢٧ كانون الأول الحالي لإتمام القيود الإحتياطية من تسلم واستلام الإيصالات وسندات وسواه حصرًا من دون إستقبال طلبات أو معاملات جديدة.

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