"النشرة": شخصيات من مدينة زحلة هنأت اللبنانيين بالميلاد ورأس السنة

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت رئيسة "مؤسسة ميشال ضاهر" الاجتماعية مارلين ضاهر، أن تعود كل عائلة إلى الاجتماع مع بعضها البعض، وأن يكون العام المقبل عام خير على ​لبنان​، بينما تمنى رئيس مجلس قضاء ​زحلة​ الثقافي مارون مخول، الخير والمحبة لكل اللبنانيين.

من جانبه، تمنى رئيس مركز الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي عماد شمعون، المباشرة في تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة لمدينة زحلة في العام المقبل، في حين تمنى نائب رئيس جمعية "الناس للناس" عامر صبوري أن يحل الخير والسلام وأن يتغلب الخير على الشر.

بدوره، دعا الدكتور غسان معلوف إلى وقف الدمار في البلاد العربية والانهيارات على في لبنان على المستويات كافة، بينما أمل رئيس تجمع "شباب القرار الحر" وليد شوير أن تكون السنوات المقبلة سنوات خير وسعادة، وأن يعاد بناء الدولة على أساس صحيحة لتأمين مستقبل الشباب.

أما عضو "​الرابطة المارونية​" سمير صادر، فتمنى أن يعم السلام في كل المنطقة والصحة العافية للشعب اللبناني.