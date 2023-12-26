إذاعة إسرائيلية: مواقف نتانياهو المعلنة بشأن المسافة المطلوب إبعاد حزب الله إليها مختلفة عما يدور سراً

أشارت إذاعة "كان ريشيت بيت" الإسرائيلية إلى أن المواقف المعلنة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بشأن المسافة التي تطالب إسرائيل بإبعاد "حزب الله" في لبنان إليها، مختلفة عما يدور في الأروقة المغلقة.

وأوضحت الإذاعة أنه خلال جلسة لمناقشة التطورات، عُقدت في الآونة الماضية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، تبيّن أنه بخلاف الرسائل المعلنة الصادرة عن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في ما يتعلق بإبعاد "حزب الله" إلى عمق لبنان، فإنه من خلال الاتصالات التي تجريها إسرائيل مع الولايات المتحدة وفرنسا، تمرر رسائل أخرى مختلفة كلياً، خاصة بما يتعلق بالمسافة التي يجب إبعاد "حزب الله" إليها.

وكشفت أن الرغبة هي إقامة منطقة عازلة حتى نهر الليطاني وإبعاد "حزب الله" إلى ما بعده، من منطلق الإدراك بأنه دون ذلك لن يوافق سكان الشمال على العودة إلى بيوتهم القريبة من الحدود، وعليه فإن إسرائيل ستعمل من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 بشكل كامل هذه المرة، وفق ما أبلغ نتانياهو لأعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أنه بعد نحو أسبوع من ذلك، في جلسة أخرى للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، وصل مسؤول سياسي كبير واعترف أمام اللجنة بأن إسرائيل تتحدث في العلن عن خط الليطاني، ولكن في الاتصالات مع الوسطاء الأميركيين والفرنسيين توضح أنها ستكتفي بإبعاد "حزب الله" إلى الحد الأدنى المطلوب، لعدة كيلومترات عن الحدود فقط، لافتة إلى أنه تم إبلاغ أعضاء اللجنة أيضاً بأنه في وضع من هذا النوع لن يتم إخلاء البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" من المنطقة، ولا في المساحة الممتدة إلى النقطة التي سيبتعد إليها الحزب.