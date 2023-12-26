وزير الدفاع البريطاني: المملكة المتحدة لعبت دوراً فعالاً في بناء الدفاعات الجوية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن المملكة المتحدة لعبت دوراً فعالاً في بناء الدفاعات الجوية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية؛ عبر تقديم مئات الصواريخ والذخائر، فضلاً عن أنظمة الرادار والأسلحة.

وقال وزير الدفاع البريطاني اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط: "فخور بالدعم الذي تقدمه القوات الجوية الملكية للجيل القادم من الطيارين الجويين المقاتلين والأطقم الأرضية في أوكرانيا، الذين سيكونون خط الدفاع الأول في حماية سماء أوكرانيا"، موضحا أنه "منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي كانت معرضة للهجوم من الطائرات والصواريخ الروسية في الأشهر الأولى إلا أنه بدعم من المملكة المتحدة وحلفائنا، أصبحت قواتها المسلحة الآن قادرة على اعتراض وتدمير الغالبية العظمى من الذخائر القادمة لحماية سكانها المدنيين والبنية التحتية الحيوية".

وأضاف: "نحن الآن نذهب معًا إلى أبعد من ذلك من خلال ضمان حصول أوكرانيا على قوة جوية حديثة في المستقبل، تتألف من طائرة مقاتلة من طراز إف -16 من الجيل الرابع ذات قدرة عالية وإلى جانب التدريب الذي يقدمه سلاح الجو الملكي البريطاني الرائد على مستوى العالم".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين الذين تلقوا تدريبًا من سلاح الجو الملكي البريطاني لقيادة طائرات مقاتلة من طراز اف-16 يتعلمون الآن في الدنمارك، بعد أن أكملوا برنامجًا أساسيًا للتدريب في المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة أن سلاح الجو الملكي البريطاني بدأ في تقديم التدريب على الطيران واللغة الإنجليزية في أغسطس الماضي، كجزء من مساهمة المملكة المتحدة في التحالف الدولي لقدرات القوات الجوية في أوكرانيا، والذي يرى الحلفاء والشركاء أن يعملوا معًا لتعزيز القدرات الجوية لأوكرانيا.