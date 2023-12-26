بسبب الطقس.. تعليق الدراسة المسائية بعدد من المحافظات السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إنذرات المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حول حالة الطقس اليوم والتي تشهد تقلبات جوية ما بين رياح نشطة وهطول أمطار بين متوسطة لغزيزة في عدد من المدن والمحافظات والتي من بينها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة المسائية.

وأصدرت إدارة تعليم مكة المكرمة قرار بتعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “X” تويتر:"بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 13-06-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، وبحرة، والكامل".

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وحذر المركز من سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.