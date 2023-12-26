تجدد الاشتباكات في خان يونس.. ووقوع عشرات القتلى جراء القصف الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد تقرير نشره موقع العربية، أن مدينة خان يونس جنوب القطاع شهدت اشتباكات ضارية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما سجل سقوط 26 فلسطينيا في خان يونس كبرى مدن الجنوب منذ مساء أمس، بحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين.

بينما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقرا للجمعية، يضم آلاف النازحين في خان يونس.

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، في بيان أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" في خان يونس منذ صباح اليوم.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 100 هدف تابع لحركة حماس عبر غارات جوية هجومية جنوب القطاع.

وذكر في بيان اليوم أنه استهدف فتحات أنفاق، وبنية تحتية تابعة لحماس.

كما أضاف أن القوات البرية مدعومة بالطائرات تخوض اشتباكات مستمرة في جباليا وخان يونس.

ومنذ أسبوعين أطلقت إسرائيل توغلاً برياً جنوب القطاع الذي يكتظ بالنازحين الفلسطينيين بعد أن دعتهم القوات الإسرائيلية إلى ترك منازل في شمال ووسط غزة، إثر اجتياحها لتلك المناطق أيضاً.

فيما يتكدس مئات الآلاف في خيم ومراكز إيواء في خان يونس ومدينة رفح الملاصقة لمصر، وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية، وانتشار بعض الأمراض.

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا في السابق من الوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون إلى الجنوب مع ارتفاع المخاطر المحدقة بهم إثر الغارات الإسرائيلية والقصف العنيف، حيث لم يعد أمامهم من مكان آمن يلجأون إليه.