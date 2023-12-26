العبوة بـ 40 جنيها.. "التموين": ضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 40 جنيها للعبوة 800 جرام، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم توفير زيت الطعام بمنافذ الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، وتوفر الوزارة العديد من السلع والمنتجات الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليونا.