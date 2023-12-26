العراق يدين استهداف واشنطن لمواقع عسكرية عراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أدانت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الأمريكية لمواقع عسكرية عراقية بذريعة الرد، وهو ما أدى لاستشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون.

وقالت الحكومة العراقية، في بيانها، أن "الاستهداف الأمريكي لمواقع عراقية يسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين و يمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية".

وأضافت الحكومة العراقية، أنها تتعامل بحزم إزاء الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها مستشارون عسكريون من دول صديقة.

وفي وقت سابق مساء أمس الاثنين، استهدفت قوات أمريكية، ثلاثة مواقع في العراق، تحت ذريعة استخدام فصائل موالية لإيران لها.

وحسب بيان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فإنه قال إن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

وأعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن هجومًا استهدف قاعدة حرير قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيرة.

كما استهدفت جماعة المقاومة الإسلامية، قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في سوريا من خلال استخدام طائرات مسيرة.