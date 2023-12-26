كريم حسن مستشارا إعلاميا لوزارة الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارًا وزاريًا بتعيين كريم حسن، مستشارًا إعلاميًا للوزارة، ضمن حرص الوزارة على تمكين الشباب والحرص على ضم الكفاءات.

وهنأت السفيرة سها جندي كريم حسن على المنصب الجديد، مشيرة إلى أنه من عائلة وزارة الهجرة، وواثقة أنه سيكون له دور متميز خلال الفترة المقبلة بما لديه من خبرة في العمل الصحفي والإعلامي.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار تمكين الشباب وتبوءُهم مواقع اتخاذ القرار، وذلك تماشيا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الشباب وإدماجهم في تحقيق التنمية.

وحصل كريم حسن حاصل على ليسانس آداب قسم إعلام جامعة حلوان، ويعمل نائبًا لرئيس قسم الأخبار في بوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي المختص بملف مجلس الوزراء في البوابة، علاوة على أنه كان يعمل مديرًا للمكتب الإعلامي لوزارة الهجرة منذ فبراير 2018 وحتى مطلع نوفمبر 2023.

عمل في عدد من الصحف والمواقع الصحفية ومختلف الأقسام من بينها: "تحقيقات ورياضة وفن والتغطية الميدانية"، بالإضافة إلى العمل كمعد لعدد من البرامج ومراسل بالقنوات الفضائية.

وحصل على دورات تدريبية من مؤسسة رويترز الصحفية العالمية في الكتابة الصحفية المتقدمة، وحصل على تدريب بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الصحافة من المكتب الإقليمي لشركة "ميتا" العالمية بالشرق الأوسط، ودورة تدريبية بشأن التحول الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الدورة التثقيفية للمحررين العسكريين والتعريف بالأمن القومي المصري من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.