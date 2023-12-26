وزارة الزراعة تكرم المزارع المثالي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

كرم الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، المهندس أيمن المغربي، أحد المستثمرين والمزارعين الجادين بالمحافظة، لحصوله على لقب "المزارع المثالي" على مستوى المحافظة، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة الزراعة لاختيار المزارعين المثاليين بكل محافظة، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأهدى وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء شهادة التكريم للمهندس أيمن المغربي، لحصوله على المزارع المثالي من خلال وزارة الزراعة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن هذا التكريم يعد بمثابة تشجيع لكافة المزارعين وصغار المستثمرين، ودعوة للاجتهاد في العمل بالقطاع الزراعي، خاصة أن الزراعة تعد أهم الدعائم التي تنبنى عليها عملية التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن المغربي، سعادته بحصوله على لقب "المزارع المثالي"، مقدمًا الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات مديرية الزراعة بالمحافظة لحرصهم على تحفيز وتشجيع المزارعين والمستثمرين نحو الاستثمار في قطاع الزراعة على أرض المحافظة، وذلك من خلال ما يجري تقديمه من دعم وتسهيلات ومتابعات مستمرة، بهدف الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج.

كما أثنى على موقف القيادات والمسؤولين بوزارة الزراعة، اتجاه المزارعين، وحرصهم الشديد على تكريمهم.