الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر الهلال الأحمر جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي الطوابق العلوية بمقر منظمة الهلال الأحمر في خان يونس حيث آلاف النازحين جنوب قطاع غزة،وذلك حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه وقع عدد من الإصابات جراء قصف قوات الاحتلال للطوابق العلوية لمقر المنظمة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقر الهلال الأحمر في جباليا، وقامت بتدمير عربات الإسعاف المتواجدة فيه.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 12 عربة إسعاف اتجهت من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع لإجلاء عدد من طواقم الجمعية بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلاء مركز إسعاف جباليا قسرًا.

وأضاف الهلال الأحمر، أن المركبات تذهب لإجلاء 21 جريحًا من المستشفى المعمداني و12 جريحًا ونازحًا من مستشفى الشفاء.

وأفاد الهلال الاحمر، أن المركبات انطلقت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجلاء طواقم ومتطوعي الجمعية.