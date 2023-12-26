محافظ بورسعيد: 71% من إجمالي مشروعات المحافظة تمويل ذاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن 71% من المشروعات التي شهدتها بورسعيد بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، تمويل ذاتي، وهو دليل على أن الدولة المصرية ممثلة في المحافظة تنمي مواردها لعمل مشروعات التنمية والإعمار.

وأكد المحافظ، خلال استقباله اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، على أن الرئيس ينشد الخير للمواطن المصري ومصر كلها، وما يحدث في بورسعيد من إعمار وتنمية يتم في 27 محافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن معدل النمو السنوي في المحافظة 8.8%، وبورسعيد تساهم في 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا أن عام 2014 كانت مساحة الأراضي الزراعية 135 ألف فدان، بينما عام 2023 مساحة الأراضي الزراعية 159 ألف فدان.