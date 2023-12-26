شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الحوار الوطنى لعب دورا كبيرا فى تحريك الحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى لعبت دورا كبيرا فى تحريك الحياة الحزبية وكسر حالة الجمود والسكون التى سادتها فى العقد الأخير من عمر الدول المصرية، وهو ما انعكس على طاولة المناقشات العميقة والعلمية والموضوعية على طاولة جلسات لجان الحوار الوطنى التى نوقشت فيها أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتخلت عن الشعبوية والخطب الرنانة.

ونوه إلى أن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية ساهمت بشكل كبير إلى مستوى النضج والمسئولية الوطنية التى ظهرت عليها الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بما صاحبها من زخم واسع شهدته الساحة الإعلامية والساحة الشعبية، لتستعيدها الأحزاب السياسية المصرية مكانتها ودورها القيادى التوجيهى لتبدأ في بناء قواعدها الشعبية.

وأكد ناجى الشهابي، أن حزب الجيل سيستمر فى أداء دوره الوطنى داعما الدولة المصرية وقائدها المنتخب وخاصة فى كل القضايا التي تتعلق بالأمن القومى للبلاد، وسيواصل دوره فى تحصين جماهير شعب مصر من كل المخططات التى تستهدف النيل من تماسك جبهتنا الداخلية، منوها إلى أن حزب الجيل شارك بإيجابية وفاعلية فى جلسات الحوار الوطنى وقدم رؤيته فى كل القضايا ال 113 التى قررها مجلس الأمناء من خلال لجانه النوعية.

وأشار "الشهابي" إلى أن العضوية التنظيمية فى حزب الجيل تضاعفت من خلال المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعاليات متوسطة الحضور التى عقدها فى محافظات مصر المختلفة تأييدا ودعما للرئيس السيسي، وقدم فيها خطابا وطنيا حماسيا ولكنه موضوعيا ومقنعا، وهو ما انعكس على زيادة طلبات الانضمام إليه.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الحزب سيشارك بقوة فى الحوار الوطنى وسيتعاطى بإيجابية مع قضايا الوطن بما فيها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بغرفتيه النواب والشيوخ.