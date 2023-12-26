حمية: على "كهرباء لبنان" تغذية المطار بالتيار 24/24 ساعة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

نشر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، على مواقع التّواصل الاجتماعي، جدولًا "يبيّن الفترات الّتي تمّت فيها تغذية المطار ب​التيار الكهربائي​ من قبل ​مؤسسة كهرباء لبنان​"، موضحًا أنّ "باقي الفترات هي من خلال المولّدات الخاصّة في المطار".

وتساءل: "هل يُعقل أن يتمّ ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟"، مشدّدًا على أنّ "المفترض من مؤسّسة "كهرباء لبنان" تغذية هذا المرفق بالتّيار الكهربائي 24/24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له "أولويّة".