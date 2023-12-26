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نشر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على مواقع التّواصل الاجتماعي، جدولًا "يبيّن الفترات الّتي تمّت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان"، موضحًا أنّ "باقي الفترات هي من خلال المولّدات الخاصّة في المطار".
وتساءل: "هل يُعقل أن يتمّ ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟"، مشدّدًا على أنّ "المفترض من مؤسّسة "كهرباء لبنان" تغذية هذا المرفق بالتّيار الكهربائي 24/24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له "أولويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: على "كهرباء لبنان" تغذية المطار بالتيار 24/24 ساعة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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