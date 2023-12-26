أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "شكاوى مقدّمة من مواطنات، وردت إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ أشخاص يؤلّفون عصابات، بجرائم ملاحقة وابتزاز مادّي وتشهير وتشويه سمعة، بحيث قمن بإرسال مبالغ ماليّة لهم عبر مكاتب تحويل الأموال، وقد وصلت قيمة أحد المبالغ المرسلة إلى خمسين ألف دولار أميركي، وذلك نزولًا عند تهديدات المدّعى عليهم بنشر صورهنّ أو محادثات هاتفيّة لهنّ، والتّشهير بهنّ عبر وسائل التّواصل الاجتماعي".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على إثر ذلك، تمّ تكليف قوّة من المكتب المذكور تؤازرها المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية، للعمل على توقيف المتورطين"، كاشفةً أنّ "نتيجةً للمتابعة والتّحريّات، تمّ بتاريخ 2023-12-12، تنفيذ عمليّة توقيف أربعة مشتبه فيهم في مناطق مختلفة من محافظة الشّمال؛ وقد اعترفوا بما نُسِب إليهم". وذكرت أنّ "الموقوفين أودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 4 أشخاص بجرم ابتزاز مواطنات ماديًا وتهديدهن بنشر صورهن عبر وسائل التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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