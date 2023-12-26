"سرايا القدس": استهدفنا آليتين إسرائيليتين في حي الشيخ رضوان وتحشدات عسكرية وسط غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا آليّتَين عسكريّتَين إسرائيليّتَين بقذيفتي "RPG"، في حي الشيخ رضوان في مدينة ​غزة​"، مشيرةً غلى أنّ "مقاتلينا دكّوا تحشّدات عسكريّة للعدو الصّهيوني بوابل من قذائف الهاون، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة".

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