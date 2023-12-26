أوستن: قصف أميركي على 3 منشآت في العراق تستخدمها كتائب "حزب الله" وجماعات تابعة لها

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​لويد أوستن​، أنّ "القوات المسلحة الأميركية شنّت ضربات ضروريّة ومتكافئة على ثلاث منشآت في ​العراق​، تستخدمها ​كتائب حزب الله​ وجماعات تابعة لها".

وأوضح في بيان، أنّ "هذه الضّربات الدّقيقة، هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركيّة في العراق و​سوريا​، شنّتها ميليشيات ترعاها ​إيران​، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب "حزب الله" التّابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة ​أربيل​ الجوّيّة، في وقت سابق الإثنين".

من جهتها، أشارت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان، إلى أنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوّيّة أدّى لإصابة ثلاثة عسكريّين أميركيّين بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وذكرت أنّه تمّ إطلاع الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ على الهجوم الّذي استهدف العسكريّين الأميركيّين، والّذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيّرة مفخّخة، لافتةً إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضّربات الانتقاميّة، بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي.