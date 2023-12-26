رئيس ليتوانيا يحذر من عمليات عسكرية على دول الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - حذر رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا من أن روسيا قد تلجأ إلى شن عمليات عسكرية على دول حلف شمال الأطلنطي (ناتو) إذا توقفت الدول الغربية عن دعم أوكرانيا.

ونقلت صحيفة أوكرينسكا برافدا الأوكرانية، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الرئيس الليتواني قوله في تصريحات متلفزة إنه الأمر سوف يعتمد سيناريو العمليات الروسية في أوكرانيا، فإذا فشلت روسيا "في تحويل الدفة لصالحها، سوف تظل عالقة هناك لفترة طويلة ولن تكون قادرة على الحفاظ على جبهات متعددة".

وأشار نوسيدا إلى أنه في حالة تخلي الغرب فجأة عن أوكرانيا، ومنعه الدعم اللازم لها، قد ينشأ مثل هذا الوضع الذي تبدأ فيه روسيا في شن هجمات على بعض دول الناتو، إلا أن احتمالات حدوث هذا السيناريو منخفضة، حيث أنه لا يوجد نية لإنهاء الدعم لأوكرانيا.

وفي تعليقه على المناقشات حول التهديد الذي يواجهه الناتو من جانب روسيا، قال نوسيدا إنه "لا يوجد أحد لديه إجابة على سؤال متى قد يتغير سلوك روسيا ومتى ستوجه نظرها نحو الناتو".

وجاء هذا التحذير في أعقاب تصريحات سابقة أدلى بها جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، والتي لفت فيها الانتباه مرة أخرى إلى التهديد الذي سيشكله انتصار روسيا في هجماتها الشاملة ضد أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي.

كما دعا إلى تقديم المزيد من الدعم النشط لأوكرانيا، نظرا لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لوقف العمليات واسعة النطاق في أي وقت قريب.