خلال شهرين من حرب غزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 4760 شاحنة مساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر "رفح" منذ 21 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ 22 ديسمبر 2023، واحتوت الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومُستلزمات طبية وأدوية.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن إجمالي حصتها من الشاحنات بلغ (3049) شاحنة، فيما تم تسليم (1711) شاحنة لصالح وكالة الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين.

وبلغ عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية (60) مركبة، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت الجمعية إلى أن إجمالي كميات الوقود الواردة لقطاع غزة خلال الفترة المذكورة أعلاه 3,790,667 لتر، فيما بلغت كمية غاز الطهي الوارد في ذات الفترة 1298.48 طن.