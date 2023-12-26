شروط التسجيل في الوظائف الشاغرة بالأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وظائف الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت عنها الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تأسيسها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعددٍ من الشركات الخاصة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن انطلاق أعمال الأكاديمية الوطنية، يأتي تأكيدًا على تمكين رأس مالنا البشري الوطني، لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية واستدامته، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة ومبادراتها في تحقيق مستهدفات توطين القطاع.

التسجيل في الوظائف الشاغرة بالأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية:

ويتاح التسجيل في برنامج الأكاديمية للتوظيف المبتدئ بالتدريب، ابتداء من اليوم وحتى السابع عشر من شهر يناير المقبل، بشروط وهي :

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-حاصل على شهادة الثانوية في تخصص علمي، ونسبة 80 في المائة كحد أدنى، و75 في المائة في القدرات العامة.

-أن يكون لائقاً طبياً ولا يزيد عمره على 25 عاماً.

-إضافة إلى اجتيازه المسح الأمني، وعدم حصوله على دعم تنمية الموارد البشرية (هدف)، أو دعم نمو توطين المنشآت (توطين).

الهدف من الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية:

وتهدف الأكاديمية لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2030م.

مميزات البرنامج في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية:

- توظيف مبتدي بالتدريب.

- تدريب باللغة الإنجليزية.

- تأمين طبي.

- مكافأة شهرية خلال التدريب.

- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

- دبلوم معتمد.

وتعد الأكاديمية الوطنية إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة، بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.

وتسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.