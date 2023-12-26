واشنطن بوست: مستقبلَ الأراضي الفلسطينية هاجس يؤرق الإدارة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شبكة سكاي نيوز، نقلًا عن صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تبحث مستقبلَ الأراضي الفلسطينية بعد نهاية الحرب الدائرةِ حاليا في غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن الأميركيين يطالبون بتغييرات وبوجوهٍ جديدة في مناصبَ رئيسية للسلطة الفلسطينية.

وتؤكد الشبكة، أن ترتيب البيت الفلسطيني بعد الحرب هاجس يؤرق الإدارة الأميركية.. في خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على حماس في غزة، تأمل الولايات المتحدة أن تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية المحاصرة لتتولى زمام الأمور، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه وتحقيقا لتلك الغايات، تقاطر المسؤولون الأميركيون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب.

وألمحت إلى أن السلطة الفلسطينية كانت ترفض في البداية فكرة العودة إلى غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، لكنها أصبحت تدريجيا أكثر تقبلا للمقترح، الذي سوف يساهم في توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة بايدن تتباحث مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول حكومة جديدة وبعض الدماء الجديدة التي تنضم إلى صفوف حكومة السلطة الفلسطينية إلى جانب عباس وتحت قيادته.

كما تسعى واشنطن إلى أن تصبح القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حاضرة في غزة بعد الحرب، مثلما هي حاضرة الآن في أجزاء من الضفة الغربية.

لكن المسؤولين الفلسطينيين يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل بأفق سياسي واضح للدولة الفلسطينية، وأعربوا عن شكوكهم في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل في السلطة، خاصة وأن واشنطن لم تفلح بعد في تخطي عقبة رئيسية وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار.