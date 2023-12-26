خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة عقب استهداف مدرجيهما بقصف إسرائيلي.

ولم تصدر إسرائيل أي تعليق حتى الآن عن استهداف مطاري حلب ودمشق.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد كبار المستشارين البارزين في الحرس الثوري سيد رضي موسوي، متهمًا إسرائيل باستهدافه في الهجوم الذي الذي حدث في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق. يأتي هذا بينما لم تعلق إسرائيل على الحادثة كما لم تعلن مسؤوليتها عنها، في إطار سياستها المعهودة منذ زمن.

من جانبها هددت وزارة الدفاع الإيرانية، الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيدفع ثمن ما وصفتها بالجريمة الإرهابية باغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنه سيتم الرد على "جريمة" اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي تراها ملائمة.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية، أن الرد الإيراني سيكون صارما ومؤثرا لكنه لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية.