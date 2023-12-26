إذاعة الاحتلال: الجيش قصف الشهر الماضي مقر قائد كتيبة تابعة له

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتضاح ملابسات حادثة قصف دبابة إسرائيلية لاثنين من الجنود الذي قتلوا الشهر الماضي في غزة عن طريق الخطأ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المبنى الذي قتل فيه الجنديان، هو مقر قائد كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وارتفع اليوم عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى 491 جنديًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق، إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنود والعتاد أكبر بكثير مما هو معلن عنها.