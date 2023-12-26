شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى: سددنا تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، متابعا:" بقول نسبيا بسبب صرف التعويضات".

وتابع الكيلانى:" المواطن ترك منزله، وأنا مقتنع بتأخير صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسانا كبيرا بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الحيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات لمحور كمال عامر تم دفعهم ومش هدفع الباقى وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين.

وقال الكيلانى:" لا أعرف إجمالى المبالغ المطلوبة للمحور تعويضات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وطالب النائب ايهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".