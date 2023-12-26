شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة المساحة للنواب: تأخر صرف أموال التعويضات بسبب وصولها على دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدا، القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر، وهذا هو السبب".

وتابع محمود: "التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، وأصبح واقع أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة، نعترف بأنه لدينا عجز رهيب، ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

واستكمل: "المواطن يحصل على فوائد الأموال من إيداع الأموال والصرف، فلدى 700 مليون جنيه منذ 6 أشهر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وطالب النائب إيهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة بضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".