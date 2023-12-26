شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوي: التحالف الوطني وجه 1027 قافلة إنسانية لصالح غزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه منذ اندلاع أزمة القضية الفلسطينية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، فقد واصل التحالف جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للأشقاء فى غزة، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن البداية كانت بتوجيه 108 قافلات مساعدات شاملة المواد الغذائية والعلاجية، وتضم أطباء من جميع التخصصات، والتي دخلت لغزة في 21 أكتوبر، واستمر ضخ القوافل حتى وصلت ل 1027 قافلة بإجمالي 13 ألف طن من المستلزمات الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن حجم تلك المساعدات يمثل 80% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة من الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني، مشيرا إلى أن التحالف حرص أيضا على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية لمطالبتها بالضغط، ومطالبة الأطراف الدولية بالتدخل، وتضافر الجهود من أجل وقف المذابح الإجرامية اليومية في حق الشعب الفلسطيني.

وشدد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع حياة كريمة عمل على فتح باب التبرع بالدم لصالح أهالي غزة، كما أنه أطلق عدد من المبادرات الإنسانية لدعم ابناء القطاع، فضلا عن استمرار وجود الكثير من المتطوعين للتحالف أمام معبر رفح لاستقبال الحالات الحرجة وعلاجها، وتنظيم دخول المساعدات.