شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" ترجئ مناقشة طلب إحاطة عدم صرف التعويضات فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
وأوصت اللجنة بضرورة إفادتها بما تم حيال طلب الإحاطة، وبناء عليه استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فيه.
جدير بالذكر، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة اليوم مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب النائب ايهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".
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