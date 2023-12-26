شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" ترجئ مناقشة طلب إحاطة عدم صرف التعويضات فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية - محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعويض المتضررين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة أسوة، بما قامت المحافظة بصرفه للمتضررين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي، وذلك لحين ورود رد مكتوب حيال الطلب.

وأوصت اللجنة بضرورة إفادتها بما تم حيال طلب الإحاطة، وبناء عليه استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فيه.

جدير بالذكر، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة اليوم مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وطالب النائب ايهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".