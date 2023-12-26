الحكومة الإيرانية دانت مقتل مستشار إيراني بسوريا: الصهاينة سيتلقون الرد المناسب بالوقت المناسب

أعرب المتحدّث باسم ​الحكومة الإيرانية​، علي بهادري جهرمي، عن إدانته "العمل الإرهابي الّذي قام به الکیان الصّهيوني، باستشهاد المستشار الإيراني في ​سوريا​ العميد سيد رضي موسوي"، مشدّدًا على أنّ "الصّهاينة المجرمين سيتلقّون الردّ المناسب في الوقت المناسب".

وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الطّبيعة الإرهابيّة للكيان الصّهيوني باتت واضحة للعالم أجمع مع ​حرب غزة​، ومهما فعلوا فإنّهم لا يستطيعون إخفاء هذه الوحشيّة"، مركّزًا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وبریطانیا لن تتمكّنا من التّستّر والتّغطیة على هذه الهزيمة".