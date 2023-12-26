أعرب المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، عن إدانته "العمل الإرهابي الّذي قام به الکیان الصّهيوني، باستشهاد المستشار الإيراني في سوريا العميد سيد رضي موسوي"، مشدّدًا على أنّ "الصّهاينة المجرمين سيتلقّون الردّ المناسب في الوقت المناسب".
وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الطّبيعة الإرهابيّة للكيان الصّهيوني باتت واضحة للعالم أجمع مع حرب غزة، ومهما فعلوا فإنّهم لا يستطيعون إخفاء هذه الوحشيّة"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وبریطانیا لن تتمكّنا من التّستّر والتّغطیة على هذه الهزيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإيرانية دانت مقتل مستشار إيراني بسوريا: الصهاينة سيتلقون الرد المناسب بالوقت المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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