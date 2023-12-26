ستة قتلى وعشرة مفقودين نتيجة فيضانات في جنوب إفريقيا

كشف مسؤول في سلطات مقاطعة كوازولو ناتال في ​جنوب أفريقيا​، لوكالة "فرانس برس"، عن مقتل ستة أشخاص، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين"، نتيجة ​فيضانات​ في بلدة ليديسميث في شرق البلاد.

وكانت قد هطلت ​أمطار​ غزيرة مساء الأحد على هذه البلدة الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث جرفت المياه بعض المركبات وعلق عدد من السكان في منازلهم. ومن المتوقّع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المقاطعة اليوم.