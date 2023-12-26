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مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

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رحب مجلس الوزراء السعودي بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، مشيرا الى ان " تقف مع اليمن وتشجع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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