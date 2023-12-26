رحب مجلس الوزراء السعودي بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، مشيرا الى ان "السعودية تقف مع اليمن وتشجع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.