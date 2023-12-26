حراك المتعاقدين طالب الحلبي بحل فوري لدفع بدل إنتاجية تشرين الثاني للمتعاقدين

طالب حراك المتعاقدين الثانويين، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بـ"حلّ فوري لدفع بدل إنتاجيّة شهر تشرين الثّاني الماضي لكثر من المتعاقدين، ومن بينهم الأساتذة المتعاقدين والملاك الّذين تهجّروا ونزحوا من الشّريط الحدودي".
وسأل في بيان، "لماذا هناك مجموعة لم تقبض حتّى الآن بدل إنتاجيّتها؟ هل هو عقاب لردع الحراك عن النّضال وقول كلمة الحق؟"، مشدّدًا على "أنّنا قوم لا يعنينا إلّا رفع الظّلم وقول كلمة الحق، ولو كلّفنا الأمر ليس وقف بدل الإنتاجيّة بل وقف حياتنا، لذلك ندعو الحلبي إلى حلّ هذه المظلمة اليوم، مع تمنّياتنا بعدم تكرارها".
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