يعقوب: منذ 2023 عاما لم تمر على بيت لحم أجواء ميلاد حزينة كهذا العام بسبب الإجرام الصهيوني

قام رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب بزيارة معايده على مطارنة زحلة والبقاع بمناسبة ميلاد السيد المسيح وقدم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي تبعث روح الامل والسلام في قلب الإنسانية التي يمارس العدو الصهيوني انتهاكا متوحشا واجراما غير مسبوق في التاريخ بحق الشعب الفلسطيني على أرض مهد السيد المسيح.

وكانت أجواء اللقاءات مع مجلس الاثاقفة متوافقة على أن عاصمة الكثلكة زحلة تبقى نقطة تلاقي للمحبة والسلام وتجسد روح العيش المشترك في لبنان وتعكس شعاع الامل الدائم لقيامة لبنان العدالة والمؤسسات والقوي بأبنائه المقيمين والمغتربين المؤمنين بضرورة التمسك بالثوابت والقيم الأخلاقية التي تنهض بهذا البلد الذي أجرمت بحقه طبقة فاسدة لا أخلاقية تضاهي الصهاينة بالاجرام،

وتوجه يعقوب بالتهاني من خلال المطارنة لكل أهالي زحلة والبقاع ولبنان بهذا العيد المجيد، معتبرا انه "منذ 2023 عاما، لم تمر على بيت لحم أجواء ميلاد حزينة كهذا العام بسبب الإجرام الصهيوني".