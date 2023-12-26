في هذه الاثناء يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في بنشعي، على رأس وفد يضم عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب والنائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب والسيد جوي الضاهر.

كانت هذه تفاصيل خبر النائب جنبلاط في بنشعي على رأس وفد من "الاشتراكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.