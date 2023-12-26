النشرة: مسيرة اسرائيلية نفذت غارتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "مسيرة اسرائيلية نفذت غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين ملقية صاروخا موجها في كل غارة وسمع دوي انفجارهما في ارجاء منطقة النبطية".

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