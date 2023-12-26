«فطريات غزة».. ضجة على منصات التواصل بعد وفاة جندي إسرائيلي بسبب سلالة خطيرة (تفاصيل)

الشارقة - اميمة ياسر -

تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع نبأ وفاة جندي إسرائيلي، بعد إصابته "بسلالة ‏خطيرة من الفطريات"، خلال مشاركته في العملية البرية بقطاع غزة.‏

وأفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، في تقرير لها نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية"، بأنه تم نقل الجندي إلى المركز الطبي أسوتا أشدود قبل أسبوعين مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، وعلى الرغم من تلقيه الرعاية على مدار الساعة، فقد أثبت الفطر أنه مقاوم للعلاج، وتوفي الجندي متأثرا بجراحه.

ويقول المدير السابق لوحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي، في تصريحات لإذاعة "كان"، اليوم الثلاثاء، إنه "يُعتقد أن نحو 10 جنود أصيبوا بنفس الفطر، ويخضعون للعلاج في إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدر الفطر "يعتقد أنه التربة الأرضية الملوثة بمخلفات الصرف الصحي، ثم تنتقل العدوى بعد ذلك من خلال الجروح التي أصيب بها الجنود الذين يقاتلون في غزة، والتي لا يمكن إبقاؤها معقمة بسبب الظروف على الأرض."

وعلق أحد المستخدمين على منصة "إكس" على الخبر قائلا: "فطريات غزة المجاهدة".

وكتب آخر: "فطريات غزة تقاتل العدو".

وقال مستخدم آخر: "حتى تراب غزة يحمل فطريات قاتلة للصهاينة الحمد لله هذا واللّه نصر".

وفي الاول من ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وحمّلت "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.