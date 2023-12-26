توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية واليابان

ياسر رشاد - القاهرة - خلال الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية

عقد اليوم الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، برئاسة وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كين سايتو، ونائب وزير الخارجية الياباني، يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني، بحضور المسؤولين من البلدين، ومشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

من جهة أخرى، عُقد الثلاثاء، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني بحضور أكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشهد المنتدى، بحسب وكالة انباء الشرق الأأوسط، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية.

كما تم الإعلان عن 3 مشاريع رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.

وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما ناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفائته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واختُتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد قالت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن وزير الصناعة الياباني، سايتو كين، وقع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأحد، "مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك في مجال التعدين والموارد المعدنية".

يأتي هذا في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء السعودي، برئيس وزراء اليابان، كيشيدو فوميو، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.