"جميعم من سوريا".. البحرية اللبنانية تنقذ 54 مهاجرًا غير شرعي في طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ندى محرم

أنقذت قوات البحرية في الجيش اللبناني 54 مهاجرا بين رجال ونساء وأطفال جميعهم من سوريا، كانوا متوجهين إلى قبرص على متن مركب غادروا بطريقة غير شرعية عبر بحر شمال لبنان باتجاه قبرص.



وجاء هذا نتيجة حدوث عطل داخل المركب مقابل شواطئ مدينة طرابلس على بعد عدّة أميال إذ تمّ سحب المركب إلى الداخل اللبناني.

وحدث العطل مقابل مقابل شواطئ مدينة الميناء ـ طرابلس، واستغاث الركّاب بالقوات البحريّة في الجيش التي توجّهت لإنقاذهم.

وقدم الصليب الأحمر اللبناني الإسعافات الأولية للمهاجرين.