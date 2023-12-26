مسؤول إسرائيلي سابق: الجيش الإسرائيلي يعلم أن حماس لن تهزم بتوغل بري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقلت القناة الـ "14" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الأركان السابق دان حالوتس، قوله إن الصورة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق النصر في حرب غزة هي إزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال حالوتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتغيير خطة حربه في قطاع غزة، لتأكده من أن حركة حماس لن تُهزم في اجتياح بري وإنما بحرب استنزاف وإنشاء منطقة عازلة غرب السياج.

وطالب آلاف الإسرائيليين، السبت الماضي، بإقالة نتنياهو، خلال احتجاجات حاشدة نددت بفشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى عدم توصل الحكومة حتى الآن إلى اتفاقية بشأن صفقة تبادل الأسرى.