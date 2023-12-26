شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة لتنفيذ مشروع صرف صحى ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم بشأن سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر 700م بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال - محمد على حسن من المعرض - عبد المنعم حرب من شارع القناية - حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.

وطالب الحسينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و 6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.

ومن جانبه، قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، إن حجم التحديات على الأرض كبير، وأن الحل يكمن فى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد الشهابى، إن مشروع فى حاجة لدقة متناهية نظرا لطبيعة المنطقة، سواء التكدس السكانى وخطوط المياه التى يتم تغييرها والكهرباء والغاز وخطوط الاتصالات، متابعا:" نريد مقاول يعمل بمشرط جراح.