بري تابع الأوضاع العامة وشؤوناً إنمائية ومطلبية وبيئية خلال لقائه النائبين عمار وعلامة وضرغام

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضوي كتلتي التنمية وتحرير النيابية والوفاء للمقاومة النائبين فادي علامة وعلي عمار ورئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة وشؤوناً مطلبية وإنمائية لا سيما ملف مطمر الكوستا برافا الذي وصل سقفه الى الأعلى في الإستيعاب وملف نهر الغدير .

وبعد اللقاء تحدث عمار لافتا الى انه "وضعنا بالاجواء التي تملي على كل جميع البنانيين تضافر الجهود وتكاتف الايدي من أجل معالجة أزماتهم وقضاياهم وكانت مناسبة أيضاً وهي الأساس في اللقاء هي أزمة يتعرض لها البلد ازمة مطمر النفايات التي بلغت حداً لا نستطيع معه الأمر الإستمرار في عنق هذه الأزمة وفي عنق هذه الزجاجة ، ولذلك كان الحديث مع بري لضرورة أن يتدخل مع المعنيين ومع مع الوزراء المختصين ومع مجلس الإنماء والإعمار من أجل إيلاء هذه القضية الأهمية المناسبة من أجل معالجتها ، وبطبيعة الحال أجرى بري الإتصالات اللازمة مع المصرف المركزي الذي وعد بتأمين الأموال المرصودة لهذه الغاية في الوقت المناسب والسريع".

من جهته، لفت علامة الى ان "اللقاء مع بري كان إستكمالاً لمعالجة موضوع أساسي بيئي وحيوي يعني كل مواطن ويؤثر على صحة كل مواطن وبالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها إعتبرناه أولوية وكذلك الرئيس بري من أجل المتابعة وكما تفضل الزميل النائب علي عمار أزمة الكوستا برافا وصلت الى مكان صعب جداً تنذر بأزمة بيئية في البلد نحن بغنى عنها ودرسنا مع دولة الرئيس الأفكار التي يمكن ان تساعدنا للوصول الى حل مستدام وهذا ما شدد عليه الرئيس بري، فضلاً عن الإطار الذي يمكن ان نتابعه لتأمين التمويل اللازم سواء عبر قروض أو مساعدات واتفقنا على خارطة طريق واليات للوصول الى حل بأسرع وقت".