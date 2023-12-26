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توجيه حكومي يخص الجماهير الرياضية العراقية وكأس آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفضة للعراقيين الراغبين بحضور بطولة كأس آسيا، التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل منظمي البطولة".

ووجه السوداني، وفق البيان، "وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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