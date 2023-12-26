انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص الجماهير الرياضية العراقية وكأس آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفضة للعراقيين الراغبين بحضور بطولة كأس آسيا، التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل منظمي البطولة".



ووجه السوداني، وفق البيان، "وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم".