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فصل جديد من الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الإدارة، قولها إن "هجمات التصيد" تتم عن طريق إرسال بريد إلكتروني مصمم ليبدو وكأنه تحديث أمني مهم من شركة الأمن السيبراني "F5".

وأضافت: "بينما يبدو الرابط تحديثا برامجيا، فإنه يؤدي عند تحميله إلى تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر".


وتابعت الصحيفة: "ستقوم البرامج الضارة بعد ذلك بسرقة البيانات وحذفها من الكمبيوتر".

وطلبت المديرية من المستخدمين والمنظمات "اتخاذ خطوات لمنع الهجمات بشكل مسبق، والإبلاغ عن أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، وتجنب النقر على الروابط قبل التحقق منها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات السيبرانية، مما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات في البلدين وسرقة محتويات منها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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