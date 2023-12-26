الرئيس الإيراني يتلقي تحذيرات بإمكانية اغتياله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة كويتية، اليوم الثلاثاء، تلقي الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​ تحذيرات أمنية عن إمكانية اغتياله.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنه بالتزامن مع مخاوف واسعة من اندلاع مواجهة كبرى على جبهات عدّة في المنطقة ودعوات المرشد الأعلى ​الإيراني علي خامنئي بالرد على التهديدات الأمريكية بإنذارات عملية، ظهرت معلومات وتحذيرات بإمكانية اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكشف مصدر في مكتب الرئيس الإيراني للصحيفة، أن أجهزة الحماية التابعة للرئيس الإيراني طالبت رئيسي بتوخّي الحذر في تحرّكاته، بعد أن حصلت على معلومات تفيد بأن منظمة “​مجاهدي خلق​” المعارضة تجهز بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية لاغتياله.

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات دفعت رئيسي لزيارة مدينة برند برفقة أكثر من 500 عنصر أمني، وسط إجراءات مشدّدة حالت دون مشاركة أي من الجماهير.