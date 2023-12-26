المتحدث باسم حركة فتح: لا يمكن لإسرائيل فرض شروطها في غزة.. وعلى العالم اتباع استراتيجية عمل مُغايرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – أحمد ماهر

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن إسرائيل لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرض شروطا معينة على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم بأسره.

وأوضح أن تل أبيب لن تستطيع تنفيذ حلمها بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي يرفض بشدة خطة التهجير.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي يطال المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدا أن كل هذه الأعمال لن تزيد الفلسطينيين إلا صبرا وقوة.