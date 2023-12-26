إحباط محاولة «داعشية» لاختطاف كويتيين في العراق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت قناة “السومرية نيوز” نقلاً عن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أنه تم إحباط محاولة “داعشية” لاختطاف كويتيين اثنين بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال المصدر إن “مواطنين كويتيين هما أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر لفته المطيري، تم استهدافهما من قبل عصابات داعش في قاطع صلاح الدين غرب وادي الثرثار”.

وأضاف أن “سيارتي الكويتيين وبعد اقترابها من قرية مهجورة في المنطقة المحددة، تم استهدافهما بنيران كثيفة وبعد ذلك خرجت سيارة تابعة لعصابات داعش باتجاه الصيادين مما اضطرهما إلى الانسحاب نحو خط الصد للقوات الأمنية”.

وأكد أن القوات الأمنية ستقوم بإخلائهم.

وكانت قناة الشرقي» العراقية، أفادت في وقت سابق اليوم الإثنين، باختطاف مواطنين كويتيين، وإحراق سيارتهما في منطقة المشاعيف التابعة لمحافظة الأنبار.