عشرات الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل والمؤسسات الصحية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطوابق العلوية لمقره في مدينة خان يونس، والذي يوجد فيه آلاف النازحين، مما أدى لسقوط جرحى.

وفي مخيمات البريج والمغازي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف لتلك المخيمات، وسط عملية اقتحام واسعة للدبابات لتلك المخيمات، ما أسفر عن سقوط العشرات من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، نقلوا على أثرها لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تسبب القصف الإسرائيلي على المغازي والبريج في نزوح نحو 100 ألف فلسطيني عن منازلهم.

في سياق متصل استهدفت غارات جوية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر.