مبادرات تطوعية سعودية في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التطوعية في الجمهورية اليمنية. ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وذلك بمقر المركز في الرياض.



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