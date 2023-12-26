الهند تنشر 3 سفن في بحر العرب بعد الهجوم على سفينة تجارية

نشرت البحرية الهندية سفن "مورموجاو" و"كوتشي" و"كلكتا" في مناطق مختلفة من بحر العرب، بعد الهجوم على سفينة تجارية قبالة الهند.

جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم البحرية الهندية، الذي تابع أن "طائرة الاستطلاع البحري بعيدة المدى من طراز P8I ستشارك في العملية"، وأضاف أن "مركز العمليات البحرية التابع للقيادة البحرية الغربية يراقب الوضع عن كثب بالتنسيق الوثيق مع خفر السواحل وسائر المؤسسات المعنية".

يأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية هندية، ألحقت بها أضرارا قبالة سواحل الهند، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث. وقد أصيبت ناقلة النفط الخام Chem Pluto المكون طاقمها من 20 هنديا.

وذكر البنتاجون بعد ذلك أن الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة الهندية انطلقت من إيران.