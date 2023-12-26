جنايات الكويت تقضي باعدام الشيخ صباح السالم الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح بتهمة قتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري، و أثارت الجريمة حالة جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع روسيا اليوم الأخباري، أن القضية ترجع إلى شهر أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما، في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.

وحسب وسائل إعلام محلية إن القاتل صوب سلاحه تجاه المجني عليه أمام أعين والدته وأمطره بوابل من الرصاص، لتستقر 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.